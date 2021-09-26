أورا ديفلوبرز تستعد لطرح عقود مقاولات المرحلة الأولى من مشروع سيلفر ساندز

إسلام جابر _ تخطط شركة أورا ديفلوبرز لطرح عقود المقاولات الخاصة بالمرحلة الأولى من مشروع «سيلفر ساندز» بالساحل الشمالي خلال الربع الأول من العام المقبل، وذلك فور الانتهاء من التراخيص والإجراءات الخاصة به، وفق هيثم عبد العظيم الرئيس التنفيذي للشركة، مشيرا إلى أن هذه المرحلة تضم نحو 600 وحدة، وتصل استثماراتها إلى نحو 5 مليارات جنيه. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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