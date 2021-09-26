كاسيل تخطط لضخ 150 مليون جنيه في إنشاءات مشروعها بالعاصمة

بكر بهجت _ تخطط شركة كاسيل للتطوير العمراني لضخ نحو 150 مليون جنيه في الإنشاءات بمشروعها كاسيل لاند مارك الذي تقيمه في العاصمة الإدارية الجديدة، لإنجاز جزء كبير من الأعمال التي يجري تنفيذها، وبما يسابق الجدول الزمني الموضوع، وفق المهندس أحمد منصور الرئيس التنفيذي، الذي أشار إلى أن بدء التسليم في المشروع سيكون خلال شهر أغسطس من العام المقبل بواقع 220 وحدة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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