النيل للتطوير تتفاوض على 50 فدانا في العاصمة لإقامة مشروع متعدد الاستخدامات

بكر بهجت _ تتفاوض شركة النيل للتطوير العقاري للحصول على أرض تتراوح مساحتها بين 30 إلى 50 فدانا في العاصمة الإدارية الجديدة، لإقامة مشروع متعدد الاستخدامات خلال المرحلة المقبلة، وفق محمد طاهر رئيس مجلس إدارة الشركة، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة التوسعية التي تسعى الشركة لتنفيذها في المرحلة المقبلة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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