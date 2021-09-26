دار الخبرة تجهز للتعاقد مع 15 مطورا بالعاصمة الإدارية

بكر بهجت _ قال محمد بناني العضو المنتدب لشركة «دار الخبرة للاستثمار العقاري» والمعروفة باسم «RED»، إن الشركة تعكف حاليا على المفاضلة بين الكيانات العاملة في العاصمة الإدارية للاختيار من بينها وفق مشروعاتها وسابقة أعمالها، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي سيتم التعاقد معها لن يتجاوز 15 كيانا. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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