مال وأعمال

دار الخبرة تجهز للتعاقد مع 15 مطورا بالعاصمة الإدارية

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بكر بهجت _ قال محمد بناني العضو المنتدب لشركة «دار الخبرة للاستثمار العقاري» والمعروفة باسم «RED»، إن الشركة تعكف حاليا على المفاضلة بين الكيانات العاملة في العاصمة الإدارية للاختيار من بينها وفق مشروعاتها وسابقة أعمالها، مشيرا إلى أن عدد الشركات التي سيتم التعاقد معها لن يتجاوز 15 كيانا.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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