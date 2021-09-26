سي ان بي سي: فرتيجلوب المملوكة لناصف ساويرس وأدنوك تقترض 1.1 مليار دولار

قالت مصادر مصرفية إن شركة فيرتجلوب لإنتاج الأسمدة المملوكة من كل من أدنوك الإماراتية و”أو سي آي” التابعة لرجل الأعمال ناصف ساويرس نجحت في تأمين قرض بنحو مليار دولار في إطار عملية هيكلة لرأس المال.

وأضافت المصادر لـ CNBC عربية، أن القرض البالغ قيمته نحو 1.1 مليار دولار سيستخدم في سداد جزء من الديون قائمة بنحو 250 مليون دولار، فيما سيحصل المساهمون الرئيسيون على 850 مليون دولار على أساس حصص ملكيتهم في الشركة.

ويتوزع هيكل ملكية الشركة التي جرى تأسيسها في 2019 بواقع 42% لشركة أدنوك و58% لشركة “OCI” التابعة لقطب الأعمال ناصف ساويرس والمدرجة في بورصة يورو نكست.

واعتمدت عملية الهيكلة التي أعلنتها الشركة آلية تسديد ديون قائمة وتوزيع جزء من التدفقات النقدية الحرة ما يسهم في نهاية المطاف في رفع تقييم الشركة بالإضافة إلى وضع هيكل جديد لأعمالها يقوم على تعظيم الاستفادة من الطفرة في اقتصاد الهيدورجين مع ارتفاع مطرد في الطلب.

وتابعت المصادر أن التمويل الذي حصلت عليه الشركة جاء على شكل قرض معبري بلغت الفائدة عليه نحو 105 نقاط أساس فوق سعر الفائدة الأمريكية.

ويأتي هذا االقرض قبيل طرح محتمل في سوق أبوظبي المالي مطلع العام المقبل، مع تقييم يتراوح ما بين ستة الى سبعة مليارات دولار، بحسب ما ذكرته المصادر.

وأعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك”، يونيو الماضي، عن توقيع اتفاقية لانضمام شركة “فرتيجلوب للأسمدة” إلى مشروع إنتاج الأمونيا الزرقاء ضمن منظومة “تعزيز” الصناعية في الرويس بأبوظبي.

وتهدف الاتفاقية إلى الاستفادة من خبرة أدنوك في مجال التقاط الكربون وتخزينه، وقدرات “فرتيجلوب” في العالمية في مجال الأمونيا، وذلك لتطوير مشروع لإنتاج الأمونيا الزرقاء، وفقاً لبيان صحفي.

ويقع المشروع في منطقة “تعزيز” للصناعات الكيماوية، بالقرب من مجمع الرويس للبتروكيماويات، حيث سيستفيد المشروع من موقعه للحصول على المواد الأولية للنيتروجين والهيدروجين.

ويخضع استكمال الاتفاقية لاستيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية.

وأشارت الشركة إلى أن اتفاقية اليوم تعد أول لمستثمر دولي في مشاريع “تعزيز”، متوقعة أن يتم الإعلان عن المزيد منها قريباً.