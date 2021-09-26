كولدويل بانكر تحقق 40% نموا في المبيعات للغير حتى نهاية الربع الثالث

بكر بهجت _ حققت شركة كولدويل بانكر- مصر، نموا في مبيعاتها لصالح الغير خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري بنحو 40% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق محمد سعدة نائب الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة بالشركة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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