تحالف كوليرز إنترناشيونال – التجاري الدولي يستعد لطرح أولى مراحل المنطقة التعليمية بمشروع بلومفيلدز

بكر بهجت _ يستعد تحالف كوليرز إنترناشيونال – البنك التجاري الدولي للبدء في طرح المرحلة الأولى من المنطقة التعليمية داخل مشروع بلومفيلدز المملوك لشركة تطوير مصر في مدينة مستقبل سيتي، على المستثمرين نهاية الشهر الجاري، أو بداية أكتوبر بحد أقصى، وفق كريم هلال المدير الإقليمي لمجموعة كوليرز إنترناشيونال لخدمات الاستشارات العقارية. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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