البنك المركزي المصري يوافق على ترخيص قبول المدفوعات اللاتلامسية عبر المحمول

إسلام فضل – أعلن البنك المركزي المصري المصري، عن موافقته على منح تراخيص تقديم خدمة قبول المدفوعات اللاتلامسية على أجهزة الهاتف المحمول.

وذكر المركزي في بيان اليوم الأحد، أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنفيذا لاستراتيجية الحكومة المصرية للتحول نحو مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد ودعم استراتيجية الشمول المالي.

وأوضح المركزي أن الخدمة الجديدة ستمثل طفرة في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية، حيث يعد قبول المدفوعات اللاتلامسية على الهاتف المحمول والأجهزة الذكية من أحدث وسائل القبول الأقل تكلفة وهي تقنية تكنولوجية جديدة تسمح للتجار بقبول مدفوعات البطاقات مباشرة على هواتفهم أو أجهزتهم دون الحاجة إلى أي أجهزة ملحقة إضافية.

ولفت إلى أن التقنية الجديدة تقوم بتحويل الأجهزة الذكية إلى نقطة قبول الكترونية يتم من خلالها قبول المدفوعات باستخدام البطاقات اللاتلامسية بصورها المختلفة، حيث يقوم التاجر بتحميل تطبيق إلكتروني على جهازه الذكي، ويقوم بربط التطبيق بحسابه البنكي، وبذلك يتم تحويل جميع معاملات الشراء التي يتم القيام بها إلى حساب التاجر مباشرة بسرعة وأمان بمجرد إجرائها.

وتابع أن من أهم مزايا تطبيق قبول المدفوعات اللاتلامسية على الأجهزة الذكية تخفيض تكلفة شراء أو تأجير ماكينات نقاط البيع الالكترونية التقليدية بالإضافة إلى انعدام تكلفة الصيانة التي كانت تتم لماكينات البيع، والتوسع في إدراج فئة صغار التجار وتعزيز قبول المدفوعات لخدمات الطلبات اليومية.