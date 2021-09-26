أكام تحقق مبيعات تعاقدية بأكثر من 2 مليار جنيه في SCENE 7

بكر بهجت _ حققت شركة أكام للتطوير العقاري مبيعات تعاقدية بقيمة تجاوزت 2 مليار جنيه في مشروعها الثاني بالعاصمة الإدارية الجديدة SCENE 7، موزعة على 1.6 مليار جنيه بالمرحلتين الأولى والثانية، و460 مليونا من المرحلة الثالثة التي تم طرحها قبل شهرين، وفق إدريس محمد رئيس مجلس إدارة الشركة. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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