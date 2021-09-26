مال وأعمال

أكام تحقق مبيعات تعاقدية بأكثر من 2 مليار جنيه في SCENE 7

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بكر بهجت _ حققت شركة أكام للتطوير العقاري مبيعات تعاقدية بقيمة تجاوزت 2 مليار جنيه في مشروعها الثاني بالعاصمة الإدارية الجديدة SCENE 7، موزعة على 1.6 مليار جنيه بالمرحلتين الأولى والثانية، و460 مليونا من المرحلة الثالثة التي تم طرحها قبل شهرين، وفق إدريس محمد رئيس مجلس إدارة الشركة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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