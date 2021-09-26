البورصة تصعد إلى مستوى 10649 نقطة وأحجام التداولات تتجاوز 1.1 مليار جنيه

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على ارتفاع جماعي.

وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.07%، وأغلق عند مستوى 10649 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.81%، وأغلق عند مستوى 43.39 جنيه.

وارتفع كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 1.03% و 0.7% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 1.166.092 مليار جنيه على 195 شركة من خلال 45.103 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 76 شركة مقابل تراجع 60 بينما لم تتغير أسعار 59.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 41.733 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 41.780 مليون جنيه، مقابل 47.5 ألف جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 32.279 مليون جنيه، منها 17.860 مليون جنيه للأفراد، و14.419 مليون جنيه للمؤسسات.

وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 9.453 مليون جنيه، بدعم من الأفراد التي حققت صافي شراء بقيمة 11.203 مليون جنيه، مقابل 1.749 مليون جنيه صافي بيع من المؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح/ جنيه سعر الإغلاق/جنيه نسبة التغير % المصرية للمنتجعات السياحية 2.137 2.144 10.34 وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي 101.23 110.67 9.33 مصر للأسمنت- قنا 12.54 13.44 7.18 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 22.32 23.91 7.12 رواد السياحة 46.65 49.63 6.39

الأسهم الأكثر انخفاضا