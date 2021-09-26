هايد بارك تنجز 75% من خطتها الاستثمارية للعام الجاري

بكر بهجت _ حققت شركة هايد بارك للتنمية العقارية نحو 75% من خطتها الاستثمارية والبيعية للعام الجاري، ووصلت قيمة المبيعات المتحققة إلى ما يقرب من 3 مليارات جنيه، من إجمالي المستهدف البالغ 4 مليارات جنيه، وتعمل الشركة حاليا على استكمال خطتها بمختلف المشروعات التي تتولى تنفيذها في شرق وغرب القاهرة وبالساحل الشمالي. هذا المحتوى للمشتركين فقط

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