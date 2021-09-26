الأولى تستهدف تقديم 300 مليون جنيه تمويلات في الربع الأخير

بكر بهجت _ تستهدف شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» تقديم تمويلات بقيمة 300 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري، واقتربت الشركة من شراء محافظ عقارية من 3 شركات تطوير عقاري، وفق أيمن عبد الحميد العضو المنتدب، الذي أشار إلى أن العملاء من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل يمثلون نحو 90% من محفظة «الأولى». هذا المحتوى للمشتركين فقط

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