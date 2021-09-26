مال وأعمال

الأولى تستهدف تقديم 300 مليون جنيه تمويلات في الربع الأخير

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بكر بهجت _ تستهدف شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى» تقديم تمويلات بقيمة 300 مليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الجاري، واقتربت الشركة من شراء محافظ عقارية من 3 شركات تطوير عقاري، وفق أيمن عبد الحميد العضو المنتدب، الذي أشار إلى أن العملاء من شريحة محدودي ومتوسطي الدخل يمثلون نحو 90% من محفظة «الأولى».

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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