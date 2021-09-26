الرقابة الصناعية: 1279 حملة تفتيشية و1980 دراسة فنية متخصصة خلال أغسطس

دوت الخليج – أجرت مصلحة الرقابة الصناعية 1279 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، و1980 دراسة فنية متخصصة تضمنت 285 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و1682 دراسة فنية متنوعة و13 دراسات مستلزمات إنتاج خلال شهر أغسطس الماضي.

وبحسب أحدث تقرير تلقته وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، فقد منحت المصلحة تراخيص إلى 91 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتمدت 78 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع)، كما شنت 45 حملة رقابية موسمية، تضمنت التفتيش على 124 مصنعا، كما ردت وحدة دليل خدمة المواطن على 50 شكوى.

وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إنها تضطلع بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محليا وعالميا، وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلية والعالمية.

وأشار إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.

وأضاف أحمدي أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت 124 مصنعا في مجالات الصناعات المعدنية والكيماويات والنسيج والمبيدات والكمامات والإعلاف والمنتجات الورقية والأسمدة الكيماوية وأسطوانات الغاز والأسمنت والمنظفات الصناعية والألوميتال والأثات المنزلي.

وأيضًا: الزجاج والبللور والمسامير وتشكيل المعادن والسكر والرخام والسيراميك والجبس ومصانع والمواد الكيميائية والرولات البلاستيك والأجهزة الكهربائية والملابس الجاهزة والبلاستيك كما فتشت على شركات الصرف الصحي والمحطات المائية.