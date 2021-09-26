مدبولي يؤكد تطلع مصر لتعزيز التعاون مع منظمة الإيسيسكو لدعم مجالات البحث العلمي

دوت الخليج – التقي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة “الإيسيسكو”، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وثمن رئيس الوزراء التعاون القائم بين مصر ومنظمة “الإيسيسكو”، كما أكد تطلع مصر لتعزيز أفق التعاون مع المنظمة بما يسمح بدعم مجالات البحث العلمي، والابتكار، ونشر المعرفة في دول العالم الإسلامي.

من جانب آخر، أعرب رئيس الوزراء عن اعتزاز مصر باستضافتها المقبلة للمؤتمر العام الرابع عشر للمنظمة للمرة الأولى خلال شهر ديسمبر 2021.

ولفت إلى أن استضافة مصر لهذا المؤتمر تمثل تعزيزا لدورها الإفريقي والإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

كما أكد مدبولي أن الحكومة ستعمل على تقديم جميع سبل الدعم الممكنة لإنجاح هذا المؤتمر المهم، وإخراجه بالصورة اللائقة.

من جانبه، أعرب المدير العام للإيسيسكو عن سعادته بمستوى التعاون الجارى مع مصر، باعتبارها واحدة من أهم الدول المحورية فى العالم الإسلامي والشرق الأوسط.

كما أكد تطلع المنظمة لنجاح اجتماعات المؤتمر العام الرابع عشر التي ستستضيفها مصر، وهي الاستضافة التي تجسد محورية الدور المصري في منظمة التعاون الإسلامي.

واستعرض الدكتور سالم المالك، جهود منظمة الإيسيسكو في تسجيل مواقع التراث في دول العالم الإسلامي، مؤكدا أن المنظمة تطبق في هذا المجال نفس المعايير والنسق التي تطبقها اليونسكو.

فى ذات السياق، تطرق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى إلى الاستعدادات الخاصة باستضافة فعاليات المؤتمر العام الرابع عشر للايسيسكو، حيث وجه الدعوة إلى الوزراء المعنيين في 54 دولة، كما سيتم على هامش المؤتمر عقد العديد من الفعاليات والاجتماعات المهمة المتعلقة بمجالات الثقافة والعلوم.