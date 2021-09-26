اللواء عاطف مفتاح: انتهاء 99% من الأعمال الهندسية للمتحف المصري الكبير

دوت الخليج – أعلن اللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، إنجاز 99% من الأعمال الهندسية لمبنى المتحف ومبنى مركب خوفو.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير، اليوم، برئاسة وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني.

واطلع الدكتور الطيب عباس، مساعد الوزير للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، المجلس على الموقف التنفيذي للعرض المتحفي لقاعات المتحف.

وأكد عباس الانتهاء كليا من جميع الأعمال الأثرية بالدرج العظيم حيث تم تثبيت الآثار المعروضه به بنسبة 100%.

كما أشار إلى الانتهاء من وضع وتثبيت القطع الأثرية لكنوز الملك توت عنخ آموت داخل 75 فاترينة من إجمالي 107 فاترينات خاصة بمقتنيات الملك الشاب.

ونوه إلى أنه جارٍ تثبيت فتارين وقواعد تثبيت الآثار بقاعات العرض الرئيسية بالمتحف، حيث تم الانتهاء من نقل وترميم وصيانة 55.804 قطع أثرية بالمتحف.

وخلال الاجتماع، وجه الدكتور خالد العناني الشكر للقائمين على مشروع نقل مركب خوفو الأولى لمقرها الدائم بالمتحف المصري الكبير.

كما أكد ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من جميع الأعمال بالمتحف.

وشهد الاجتماع، استعراض أعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات، القوائم المالية والحساب الختامي لهيئة المتحف للعام المالي المنتهي في 30 يونيو 2021.