المغرب يسجل 734 إصابة و35 وفاة جديدة بفيروس كورونا

– أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الأحد تسجيل 734 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 1444 أمس، فيما بلغ العدد الإجمالي للإصابات في المملكة 929305 حالات.

كما سجل المغرب 35 وفاة جديدة، ارتفاعا من 30، أمس، ليصل إجمالي الوفيات جراء فيروس كورونا إلى 14167.