مال وأعمال

إطلاق خدمة الرسائل النصية للسائحين فور وصولهم المطارات المصرية

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دوت الخليج – أطلقت السياحة والآثار خدمة الرسائل النصية للسائحين على هواتفهم المحمولة، فور وصولهم إلى المطارات المصرية.

و أوضح الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي، أن هذه الخدمة تعمل عن طريق شركات المحمول العاملة في مصر، و التي ترسل رسالة نصية على الهاتف المحمول للسائح عند وصوله إلى المطارات المصرية؛ للترحيب به وتعريفه برقم الخط الساخن الخاص بوزارة السياحة (19654)، والذي يتعامل بعدة لغات، على مدار 12 ساعة للرد على ىاستفساراته أو الاستماع لمقترحاته او شكواه.

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وأضاف شريف، في بيان للوزارة مساء اليوم، أن الرسالة تحوي أيضا أرقام الطوارئ الخاصة بالشرطة والإسعاف.

وبحسب البيان، فإن تفعيل هذه الخدمة يأتي في إطار بروتوكول التعاون بين وزارتي السياحة والآثار و الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومشروع التحول الرقمي، الذي جاء انطلاقًا من استراتيجية وزارة السياحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأضاف أنها تأتي أيضًا لبناء منظومة معلوماتية دقيقة عن الأنماط المتنوعة للسياحة المصرية لبناء اقتصاد متنوع يعتمد بشكل كبير على إتاحة خدمات السياحة والآثار، والارتقاء بأداء العمل بالوزارة وبالخدمات الرقمية المقدمة للسائحين وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في الترويج للسياحة والآثار المصرية والتعريف بالمواقع الأثرية والمتاحف وتقديم الخدمات السياحية للزائرين والسائحين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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