عاجل.. مصر والأهلي يوقعان عقد قرض مشترك لصالح إحدى شركات بالم هيلز بقيمة 2.5 مليار جنيه

نجح تحالف مصرفي مكون من بنك مصر باعتباره المرتب الرئيسي الأولى ومسوق التمويل ووكيل التمويل وبنك الحساب، والبنك الأهلي المصري باعتباره المرتب الرئيسي الأول ومسوق التمويل ووكيل الضمان وبنك حساب خدمة الدين، في عقد تمويل مشترك طويل الأجل لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية التابعة لشركة بالم هيلز للتعمير بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري.

حضر التوقيع يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري وعاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر وطارق الطنطاوي وحازم بدران – الرؤساء التنفيذين وأعضاء مجلس إدارة المنتدبين في شركة بالم هيلز للتعمير، وفرق العمل من البنكين والشركة.

صرح يحيى أبو الفتوح أن البنك الأهلي المصري يولي أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية، ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين، مضيفا أن عقد التمويل الذي تبلغ قيمته 2.5مليار جنيه يأتي امتدادا لمشروعات القطاع العقاري التي يدعمها البنك والتي تتماشى مع استراتيجيته في دعم القطاعات الاقتصادية التي تنعكس نتائجها الايجابية على الاقتصاد القومي مثل القطاع العقاري لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة والتي يحرص البنك على تمويلها لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية، مشيدا بدور فريق العمل من البنكين على اجراء الدراسات اللازمة لمثل هذا المنح بكفاءة عالية وكذا بالتعاون المثمر من جانب بنكي الأهلي ومصر والذي أسفر عن اتمام التمويل بنجاح، من خلال سبل التمويل المتعددة التي يوفرها البنك سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية ، او للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة.

وأشاد عاكف المغربي بالتعاون الفعال من جانب البنكين والذي أدى الى ترتيب هذا التمويل المشترك، وبالدور الحيوي للقطاع المصرفي المصري بشكل عام في دعم الاقتصاد القومي، مؤكدا على ان بنك مصر في هذا التمويل تعد استكمالا لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري خاصة وان قطاع العقارات من ضمن اهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، والذي ينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الاخرى بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة من خلال إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة في المدن الجديدة، حيث يؤمن بنك مصر بضرورة تضافر الجهود من اجل دعم خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ويحرص على القيام بدوره الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تساهم في خلق حياة أفضل للمواطن المصري، وخاصة توفير السكن الملائم للأفراد بهدف التخفيف عن كاهل كافة شرائح المجتمع، والارتقاء بمستوى معيشتهم، وذلك من خلال توفير البنك لسبل التمويل المتعددة للأفراد سواء بمنحهم تمويل للوحدات السكنية من خلال قروض التمويل العقاري أو مبادرة البنك المركزي المصري المصري للتمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل، وكذلك توفير التمويل اللازم للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجات الشرائح المختلفة، وذلك داخل نطاق المحافظات أو في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني

وعقب طارق طنطاوي، الرئيس التنفيذي المشارك والعضو المنتدب للشركة قائلاً: “يسرني الإعلان عن إبرام عقد القرض المشترك لصالح مشروع بالم هيلز القاهرة الجديدة، والذي يعد إحدى المشروعات الرئيسية للشركة. سوف يعزز هذا التمويل الجديد الموقف المالي للمشروع ويدعم خطة الشركة لتسريع وتيرة أعمال التشييد والبناء والاستمرار في عمليات التسليم المبكر للوحدات السكنية. أود أن أشكر قيادات وفريق العمل ببنك مصر والبنك الأهلي المصري على تعاونهم المثمر والمستمر مع بالم هيلز. ويجدر الإشادة بدور القطاع المصرفي في الدعم المستمر للاقتصاد المصري، وان بنك مصر والبنك الأهلي المصري في هذا القرض تعتبر استكمالا لدورهم الرائد في مساندة قطاع العقارات، والذي يعد من أكثر القطاعات المؤثرة والهامة في الاقتصاد المصري.

ومن جانبه أضاف شريف رياض الرئيس التنفيذي لائتمان الشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن نسبة البنك الأهلي المصري من التمويل تبلغ 50%، فيما تبلغ حصة بنك مصر 50%، وبأجل زمني يصل إلى7.5 سنوات لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية الإجمالية لإنشاء وإقامة مشروع عمراني متكامل الخدمات “بالم هيلز – القاهرة الجديدة ” على قطعة أرض بمساحة حوالي 500 فدان في موقع مميز للغاية بالقاهرة الجديدة.

كما أكد محمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر على حرص بنك مصر لتوفير التمويلات اللازمة لصالح شركة بالم للاستثمار والتنمية العقارية مساهمة من البنك في دفع عجلة التنمية داخل السوق العقاري المصري باعتبار القطاع العقاري من اهم القطاعات ذات التأثير الإيجابي في الاقتصاد المصري.

وجدير بالذكر أن المشروع يتميز بقربه من العاصمة الادارية الجديدة، كما يبعد 15 دقيقة من الجامعة الامريكية، ويمتاز أيضا بتصميمات حديثة تضاهي أفضل التصميمات على مستوى العالم، ويوجد في المشروع وحدات سكنية عديدة ما بين شقق وفيلات متنوعة في المساحات بالإضافة إلى منطقة خدمات كاملة ومساحات خضراء تساعد على الراحة والرفاهية، وأيضا منطقة ملاعب رياضية وكلوب هاوس وكثير من الخدمات التي تلبى احتياجات السكان وتوفير كل سبل الراحة.

هذا ويسعى البنكان لتعزيز تميز خدماتهما والحفاظ على نجاحهما طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائهما، وذلك من خلال الدخول في الشراكات والمبادرات والبروتوكولات التي من شأنها تلبية تلك المتطلبات؛ حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنكان تعكس التزامهما بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر في إطار دورهما الرائد في المشاركة الفعالة في التنمية الاقتصادية للبلاد، من خلال دعم الاقتصاد القومي المحلي لدفع عجلة التنمية ودعم الاقتصاد المصري في شتى المجالات حيث يعمل البنكان على تحفيز للتنمية الوطنية والاستراتيجية.