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فوري توافق على حذف نشاط تأجير العقارات من أغراض الشركة

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رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية في جلسته المنعقدة أمس، على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسي للشركة.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن التعديل يقضي بحذف نشاط تأجير العقارات من أغراض فوري.

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ووافق المجلس على اعتماد نموذج الإفصاح وفقا للمادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية، المزمع تقديمه إلى الهيئة العامة للرقابة المالي، ومايتضمنه من بيانات وإيضاحات مترتبة على تعديل المادة الثالثة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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