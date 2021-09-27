صندوق الاستثمارات العامة السعودي يستحوذ على 25% في إعمار المدينة الاقتصادية

وكالات _ قال صندوق الاستثمارات العامة، صندوق الثروة السيادية السعودي، الاثنين 27 سبتمبر إنه استكمل عملية الاستحواذ على حصة 25% في إعمار المدينة الاقتصادية.

وأصدرت شركة إعمار المدينة الاقتصادية، المرتبطة بإعمار العقارية في دبي وتعمل في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في السعودية، أسهما جديدة للصندوق من خلال تحويل ديون بقيمة 2.833 مليار ريال، أي نحو 755 مليون دولار.

وقال الصندوق في بيان إن الصفقة ستسهم في تطوير أوجه تعاون متعددة بين الشركة ومنظومة شركات الصندوق، خاصة في قطاعات العقارات والتصنيع والخدمات اللوجستية والسياحية.