الهيئة الهندسية تسند مشروع مقاولة لشركة الصعيد العامة للمقاولات بقيمة تقديرية 130 مليون جنيه

رنا ممدوح _ أعلنت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، أن الهيئة الهندسية أسندت للشركة مشروع مقاولة جديد. وأفادت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أن القيمة التقديرية للمشروع 130 مليون جنيه وبمدة تنفيذ 5 أشهر. وأشارت إلى أن الشركة تسلمت أمس خطاب حسن النوايا لقيامخا بالبدء في إجراءات تنفيذ المشروع بالكامل.

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