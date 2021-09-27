البورصة تتراجع 0.66% بداية التعاملات بضغط من مبيعات المؤسسات الأجنبية

رنا ممدوح _ تراجعت مؤشرات البورصة المصرية في بداية تعاملات اليوم. وانخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.66%، ليتداول عند مستوى 10579 نقطة. وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.72%، ليتداول عند مستوى 42.73 جنيه. وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.06% و 0.15% على الترتيب. وسجلت أحجام التداولات 87.739 مليون جنيه، على 140 شركة من خلال 3.984 ألف عملية. وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 28 شركة مقابل تراجع 20 بينما لم تتغير أسعار 92. وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المؤسسات الأجنبية وسجلوا صافي بقيمة 6.403 مليون جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد. واتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء محققين صافي بقيمة 3.247 مليون جنيه، منها 3.075 مليون جنيه للأفراد، و171.671 ألف جنيه للمؤسسات. وسجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء بقيمة 3.156 مليون جنيه، منها 3.04 مليون جنيه للمؤسسات، و116.078 ألف جنيه للأفراد. الأسهم الأكثر ارتفاعا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 0.601 0.629 4.66 مصر بني سويف للأسمنت 22.46 23.11 2.89 شركة النصر للأعمال المدنية 37.99 38.86 2.29 القاهرة للإسكان والتعمير 38.99 39.76 1.97 العربية للصناعات الهندسية 5.82 5.93 1.89 الأسهم الأكثر انخفاضا الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 1.254 1.225 2.31 الشمس للإسكان والتعمير 11.38 11.12 2.28 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 14.91 14.67 1.61 الكابلات الكهربائية المصرية 0.384 0.378 1.56 الشرقية – ايسترن كومباني 12.57 12.4 1.35

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