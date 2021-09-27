رمكو لإنشاء القرى تفصح عن نسب التنفيذ والمبيعات والتحصيلات لمشروعي ستيلا دي ماري 2 وستيلا بارك

رنا ممدوح _ أعلنت شركة رمكو لإنشاء القرى السياحية، عن حجم نسب التنفيذ والمبيعات والتحصيلات لمشروعي الشركة ستيلا دي ماري 2 بالعين السخنة، وستيلا بارك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وذكرت الشركة في بيان للبورصة اليوم، أنها بدأت اعتبارا من العام المالي 2015 في اعتماد استراتيجية جديدة في ممارسة نشاط التطوير العقاري من خلال إبرام عقود كمشروعات مشتركة مع بعض الجهات الأخرى.

وأضافت، أن تلك العقود تقوم على حصول كل طرف من أطراف التعاقد على نصيب من وحدات المشروع وفقا للعقد المبرم في هذا الشأن مع احتفاظ الشركة بالسيطرة على الإدارة التمويلية والتسويقية والفنية لتلك المشروعات.

وقالت الشركة إن مشروع ستيلا دي ماري 2 بالعين السخنة قائم عن طريق المشاركة ويقع بمنطقة العين السخنة على مساحة 514 فدان تقريبا، ويتكون المشروع من 6412 وحدة نسبة الشرة من إجمالي المشروع 60% ونسبة المشارك 40% من إجمالي المشروع.

وأعلنت أن نسبة التنفيذ للمشروع 55%.

وأوضحت أن المعروض للبيع في المشروع ( حصة الشركة) بإجمالي مبلغ 5.237.680 مليار جنيه ونسبة المبيعات من حصة الشركة 62% بإجمالي 3.237.680 مليار جنيه، ونسبة المحصل من العملاء من حصة الشركة 41% بإجمالي 2.119.526 مليار جنيه حتى تاريخه.

وعلى صعيد مشروع ستيلا بارك بالعاصمة الإدارية الجديدة ذكرت الشركة الآتي :-

– المشروع قائم عن طريق المشاركة ويقع على مساحة 151 فدان تقريبا ويتكون من 3032 وحدة نسبة الشركة إجمالي المشروع 55% ونسبة المشارك 45% من إجمالي المشروع.

– نسبة التنفيذ للمشروع 32%.

– المعروض للبيع في المشروع ( حصة الشركة) بإجمالي مبلغ 4.375.664 مليار جنيه ونسبة المبيعات من حصة الشركة 37% بإجمالي 1.625.634 مليار جنيه، ونسبة المحصل من العملاء من حصة الشركة 20% بإجمالي 857.022 مليون جنيه حتى تاريخه.