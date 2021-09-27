حجم الاقتصاد الرقمي في الصين ينمو الى 39.2 تريليون يوان خلال العام الماضي

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شينخوا _ نما الاقتصاد الرقمي في الصين الى 39.2 تريليون يوان (حوالي 6.07 تريليون دولار أمريكي) خلال العام الماضي، ممثلا 38.6 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي بالبلاد وبزيادة 9.7 بالمائة على أساس سنوي.
وجاء ذلك في تقرير حول تطور الانترنت في الصين أصدرته الأكاديمية الصينية لدراسات الفضاء الالكتروني خلال قمة ووتشن لمؤتمر الانترنت العالمي والتي افتتحت يوم الأحد في ووتشن بمقاطعة تشجيانغ بشرقي الصين.
وذكر التقرير أن حجم صفقات التجارة الالكترونية المسجلة في الصين بلغ 37.21 تريليون يوان خلال عام 2020، بزيادة 4.5 بالمائة عن عام 2019، بينما وصلت العائدات التشغيلية لقطاع خدمات التجارة الالكترونية الى 5.45 تريليون يوان، بزيادة 21.9 بالمائة على أساس سنوي.
وقال تقرير آخر حول تطور الانترنت العالمي أن الاقتصاد الرقمي أصبح خيارا رئيسيا للبلدان في العالم للسعي الى التحوط من تأثيرات جائحة كوفيد-19 والمسارعة في التحول الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا أن البنية التحتية الجديدة للمعلومات أصبحت تدريجيا قوة دافعة للنمو الاقتصادي العالمي.
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