السعودية تعتزم إصدار سندات خضراء قريبا

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العربية نت _ قال مسؤول بوزارة المالية السعودية، اليوم الاثنين، إن المملكة تعتزم إصدار سندات خضراء قريبا، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لاحتواء المخاوف البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمويل انتقالها إلى اقتصاد أكثر مراعاة للبيئة.
وقال الرئيس التنفيذي المكلف للمركز الوطني لإدارة الدين، هاني المديني، إن الحكومة ستدرس أيضا التمويل المدعوم من وكالات ائتمان التصدير، بالإضافة إلى الصكوك والسندات التقليدية.
وكان المديني يتحدث في مؤتمر استثماري في الرياض.
وانطلقت أولى الفعاليات المركزة لحوارات مؤتمر القطاع المالي، من خلال الكلمة الافتتاحية لمحافظ البنك المركزي المصري السعودي الدكتور فهد المبارك متحدثًا عن الاتجاه العالمي المتزايد نحو الاستدامة وتغير المناخ.
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