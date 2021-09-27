المركزي يوافق على ترشيح حازم حجازي لمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيسا تنفيذيا لبنك البركة

رنا ممدوح _ أعلن بنك البركة مصر، أنه ورد إليه موافقة البنك المركزي المصري المصري على ترشيح حازم حسين رشاد حجازي لشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة ممثلا لمجموعة البركة ورئيسا تنفيذيا للبنك. وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أنه سيتم العرض على الجمعية العامة العادية للبنك للإحاطة على تعيينه ممثلا لمجموعة البركة في أول اجتماع قادم لها.

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