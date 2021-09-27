البورصة تفقد 1.44% ختام التعاملات و25 شركة تفلت من الهبوط

رنا ممدوح _ أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم على تراجع جماعي.

وتراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.44%، وأغلق عند مستوى 10496 نقطة.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي CIB صاحب الوزن النسبي الأكبر بالثلاثيني انخفاضا بنسبة 0.07%، وأغلق عند مستوى 43.01 جنيه.

وهبط كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 2.46% و 2.35% على الترتيب.

وسجلت أحجام التداولات 1.269.814 مليار جنيه، على 196 شركة من خلال 49.642 ألف عملية.

وتراجعت الأسعار السوقية لأسهم 124 شركة مقابل ارتفاع 25 بينما لم تتغير أسعار 47.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين الأجانب وسجلوا صافي بقيمة 53.258 مليون جنيه، منها 48.118 مليون جنيه للمؤسسات، و5.139 مليون جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع بقيمة 47.972 مليون جنيه، بضغط من المؤسسات التي حققت صافي بيع بقيمة 64.472 مليون جنيه، مقابل 16.499 مليون جنيه صافي شراء من الأفراد.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 101.231 مليون جنيه، منها 85.312 مليون جنيه للأفراد، و15.919 مليون جنيه للمؤسسات.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 0.601 0.689 14.64 مصر بني سويف للأسمنت 22.46 23.84 6.14 العبور للاستثمار العقاري 37.96 39.8 4.85 اصول للوساطة في الأوراق المالية 0.565 0.59 4.42 المصرية الدولية للصناعات الدوائية – ايبيكو 42.52 43.87 3.17

الأسهم الأكثر انخفاضا