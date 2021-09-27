بدء تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني والبوابات الذكية في المتحف المصري بالتحرير

دوت الخليج – بدأ، اليوم الاثنين، تشغيل ماكينات الدفع الإلكتروني لتذاكر دخول المتحف المصري بالتحرير، والتي ستحل محل نظام دفع التذاكر يدويا، في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار للتحول الرقمي الشامل.

وقال الدكتور خالد شريف، مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي أن هذه الماكينات تشكل جزءًا من منظومة إلكترونية متكاملة لإصدار تذاكر حديثة تحمل QR code وتستخدم لمرة واحدة فقط عبر البوابات الذكية، والتي تقرأ التذكرة بسرعة عالية في أثناء سير السائح منعا للتكدس.

وأضاف أن المنظومة تتيح أيضا إحصاء عدد السائحين عند دخول المتحف والخروج منه لأغراض التأمين والمتابعة لما تم بيعه من التذاكر ما يؤدي لإحكام الرقابة ومنع الدخول بتذاكر مزورة.

وبالنسبة للتذاكر المجمعة والمشتراه مسبقا، أكدت صباح عبد الرازق، مدير عام المتحف، حصر التذاكر المتبقية وسيسمح باستخدام المشترى منها لحين نفادها، وأنه سيتوقف بيع التذاكر الورقية أو المجمعة القديمة بدءًا من اليوم.

ويأتي تشغيل منظومة البوابات الإلكترونية في المتحف المصري بالتحرير بعد فترة تركيب استغرقت شهرين؛ للحفاظ علي الطابع الخاص بمبنى المتحف الأثري، وبذلك يكون متحف التحرير هو الموقع الثاني في استخدام البوابات الإلكترونية الذكية بعد المتحف القومي للحضارة المصرية وذلك ضمن مشروع يشمل 30 موقعا أثريا ومتحفا.