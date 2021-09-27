سي إن بي سي: تسعير طرح أكوا باور السعودية عند الحد الأقصى وجمع 1.2 مليار دولار

قالت مصادر مصرفية لسي إن بي سي عربية إن تسعير طرح اكتتاب شركة أكوا باور في السوق السعودية قد جرى تحديده بالحد الأقصى للنطاق السعري عند مستوى 56 ريالا للسهم.

وأضافت المصادر أن الشركة ستجمع من الطرح نحو 1.2 مليار دولار أو ما يوازي 4.55 مليار ريال من خلال بيع نحو 81.2 مليون سهم أو ما يوازي نحو 11% من أسهم الشركة.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري ذكرت مصادر مصرفية لـCNBC عربية إن اكتتاب المؤسسات في شركة قد تمت تغطيته في غضون دقائق قليلة من فتح الباب أمام المستثمرين.

وانتهت عمليات بناء سجل الأوامر أمام المؤسسات في وقت سابق من اليوم الاثنين في حين تنتهي عمليات بناء سجل الأوامر للأفراد في 4 أكتوبر المقبل.