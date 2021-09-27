الخطوط الجوية الإفريقية تستأنف رحلاتها من 3 مطارات ليبية إلى القاهرة

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روسيا اليوم – أعلنت الخطوط الجوية الإفريقية الليبية استئناف رحلاتها إلى مطار القاهرة الدولي اعتبارا من 30 من سبتمبر الجاري، من ثلاثة مطارات ليبية، بعد توقف دام لعدة سنوات.
وحسب بيان الخطوط الجوية الإفريقية، فإن الشركة الليبية ستسيّر رحلات جوية من مطارات بنغازي، ومعيتيقة ومصراتة بمعدل نحو 9 رحلات أسبوعيا.
كما نشرت الخطوط الجوية الإفريقية عبر “فيسبوك” جدول رحلاتها.
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