رئيس وزراء لبنان: لا نخطط لخصخصة أصول الدولة في الوقت الراهن

سي إن بي سي – قال رئيس وزراء لبنان، نجيب ميقاتي، الاثنين، إن خطة الإنعاش المالي التي ستضعها حكومته ستنطوي على توزيع عادل للخسائر التي تكبدها النظام المالي، وأن الحكومة لا تخطط لخصخصة أصول الدولة في الوقت الراهن.

وفي مقابلة مع قناة تلفزيونية المحلية، قال ميقاتي أيضا إن الخطة ستحمي حقوق صغار المودعين.

وقال “التوجه حتما حماية صغار المودعين بين خمسين و70 ألف دولار، وهؤلاء سيأخذون أموالهم بالدولار حتما”.

وحال لبنان بين المودعين وودائعهم الدولارية إلى حد كبير لمدة تصل إلى عامين تقريبا، ليجبرهم على سحبها بالعملة المحلية بسعر صرف ينطوي على خفض للقيمة بنحو 80%.

وقال ميقاتي:”بنكون كثير محظوظين” إذا وضعنا الإطار الأساسي لبرنامج صندوق النقد الدولي قبل بداية سنة 2022.

وأضاف أنه يتطلع إلى زيادة توليد الكهرباء من 500 ميغاوات حاليا إلى 2000 ميغاوات خلال 9-12 شهرا.

وقال إن حكومته تدرس تحديثا لخطة الإنعاش المالي وإن اجتماعا سيعقد مع لازارد للاستشارات المالية قريبا.

وساعدت لازارد الحكومة السابقة في وضع خطة العام الماضي التي حددت الخسائر في القطاع المالي بواقع 90 مليار دولار.

ورفضت أطراف سياسية رئيسية في لبنان الخطة وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي بسبب ذلك.