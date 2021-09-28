أكوا باور: ندرس إصدار سندات خضراء بدءا من العام المقبل

العربية دوت نت – أكد الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور Paddy Padmanathan أن الشركة المملوكة جزئيا لصندوق الاستثمارات العامة السعودية تدرس إصدار سندات خضراء ابتداء من العام المقبل لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة.

وأضاف Padmanathan أن أكوا باور لديها 5 مشاريع معتمدة كمشاريع خضراء تتطلب مجتمعة تمويلا يقل قليلاً عن 10 مليارات دولار.

من جانب آخر، كانت كل من أرامكو السعودية، وشركة إير برودكتس، وشركة أكوا باور، وشركة إير برودكتس قدرة، قد أعلنت عن توقيع اتفاقيات نهائية لتمويل مشروع مشترك بقيمة 12 مليار دولار والاستحواذ على وحدة فصل الهواء والتغويز وإنتاج الكهرباء في مدينة جازان الاقتصادية.

قال رئيس مجلس إدارة شركة أكوا باور، محمد أبو نيان: “تعتبر الاتفاقية المالية الناجحة التي أبرمت اليوم أكبر اتفاقية من نوعها في تاريخ الشركة “إننا بصدد مشروع تاريخي لقطاع الطاقة في المملكة، نعتز من خلاله بشراكتنا وتعاوننا الوثيق مع أرامكو السعودية وإير برودكتس بهدف تنويع مزيج الطاقة في المملكة ورفع كفاءة القطاع”.

وأضاف أبونيان أنه “بالاعتماد على الخبرات والقدرات الرائدة لجميع شركاء المشروع المشترك، سنجعل من مجمع جازان مشروعًا متكاملًا للتغويز وإنتاج الطاقة بالدورة المركبة، وسيكون الأكبر من نوعه في العالم.

وأوضح أنه من خلال استخدام أحدث التقنيات، سيدفع مشروع جازان الحدود نحو مستقبل مشرق. كما نفخر بإضافة صفحة إنجاز جديدة إلى سجل “أكوا باور” الحافل، والمتمثل في تدريب المواهب البشرية السعودية وصقلها وتأهيلها بما يسهم في رفع المهارات والإمكانات الفنية المتخصصة واللازمة لتلبية احتياجات القطاع”.