ألفا ظبي القابضة تتم الاستحواذ على 95% من بوابة الإمارات للخدمات الأمنية

وكالات _ أتمت شركة ألفا ظبي القابضة الإماراتية عملية الاستحواذ على 95% من رأسمال شركة بوابة الإمارات للخدمات الأمنية، والتي تعمل في مجال الأمن والحماية. وتأسست شركة بوابة الإمارات عام 2007، ويقع مقرها في عاصمة الإمارات أبوظبي. ويذكر أن أرباح شركة ألفا ظبي، المُدرجة بسوق أبوظبي المالي قد ارتفعت في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 692%، لتصل إلى نحو 832 ألف درهم، فيما نمت أرباح الربع الثاني بنحو 24% لتصل إلى 731 ألف درهم.

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