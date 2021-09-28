أسعار النفط تقفز فوق 80 دولارا للبرميل مع تفاقم أزمة نقص الإمدادات

وكالات _ واصلت أسعار النفط الصعود اليوم الثلاثاء، وقفز سعر برميل خام برنت فوق 80 دولارا، في ارتفاع غير مسبوق منذ حوالى ثلاث سنوات عززته توقعات المستثمرين بارتفاع الطلب ومخاوف الأسواق على الإمدادات مع خروج العالم ببطء من أزمة كوفيد.

جولدمان ساكس يرفع توقعات أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل مع تعافي الطلب

ومع تسبب إطلاق لقاحات كورونا بتخفيف تدابير الإغلاق العام الجاري، ارتفعت التوقعات بأن يزداد الطلب على النفط، فيما دفعت أزمة الطاقة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية أسعار الغاز الطبيعي إلى أعلى مستويات منذ سبع سنوات ما انعكس بدوره على سوق النفط.

وارتفع سعر برميل برنت في التعاملات الآسيوية الصباحية بنسبة 0.9 في المائة ليصل إلى 80.24 دولارا، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2018.

كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.9 في المائة ليبلغ 76.07 دولارا للبرميل.

وأفاد جون دريسكول من “جاي تي دي” لخدمات الطاقة “يبدو أن أسعار النفط سيتواصل الارتفاع. لا أرى أي دليل بعد على أن الصعود بلغ ذروته”.