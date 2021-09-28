حكم لصالح دانة غاز الإماراتية بقيمة 607.5 مليون دولار في نزاع مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط

– قالت شركة الطاقة الإماراتية دانة غاز اليوم الثلاثاء، إن هيئة تحكيم دولية حكمت لها بمبلغ 607.5 مليون دولار في نزاع بشأن إمدادات الغاز مع الشركة الوطنية الإيرانية للنفط.

يتعلق النزاع بعقد بيع وشراء غاز مدته 25 عاما بين شركة نفط الهلال التابعة لدانة غاز والشركة الإيرانية. وتقول دانة غاز إنه لم يجر توصيل أي غاز.

ولم يتسن حتى الآن الاتصال بالشركة الإيرانية للحصول على تعليق.

والتعويضات التي حُكم بها، والتي تأتي في أعقاب حكم لصالح دانة في 2014، هي للأعوام الثمانية والنصف الأولى من الاتفاق الممتد 25 عاما، والذي كان من المقرر أن يبدأ في 2005.

وقالت دانة غاز في بيان إنه تم تحديد جلسة استماع نهائية بشأن “مطالبة أكبر بكثير” للسنوات المتبقية، وهي 16 سنة ونصف السنة، في أكتوبر من العام المقبل في باريس، ومن المقرر أن يصدر قرار بهذا الشأن في 2023.

وأضافت أن المبلغ الحالي الذي حُكم به من شأنه أن يعزز بشكل كبير ميزانيتها العمومية.