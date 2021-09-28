فورد تخطط لاستثمار 11.4 مليار دولار مع إس.كيه إنوفيشن في مصانع للسيارات الكهربائية

وكالات _ تعتزم شركة صناعة السيارات الأمريكية فورد موتور كورب وشريكتها الكورية الجنوبية إس.كيه إنوفيشن بناء 3 مصانع كبرى لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية ومصنع لإنتاج السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة بحلول 2025.

وتستهدف الشركتان استثمار 11.4 مليار دولار لتوفير حوالي 11 ألف وظيفة في ولايتي تينيسي وكنتاكي الأمريكيتين في المصانع الأربعة الكبرى.

تأتي هذه الأنباء في ظل الطلب القوي على الشاحنة الجديدة كليا فورد إف 150- لايتينج والسيارات إي ترانزيت وموستانج ماش إي الكهربائية التي تنتجها مجموعة فورد، وبعد إعلان فورد اعتزامها زيادة الطاقة الإنتاجية وتوفير وظائف جديدة في مجمع فورد روج إلكتريك فيكل للسيارات الكهربائية بمدينة ديربورن بولاية ميشيجان.

وتتوقع فورد وصول حصة السيارات الكهربائية إلى ما بين 40 و50 في المائة من إجمالي مبيعات السيارات في العالم بحلول 2030.

وقالت فورد إن مصنع تينيسي المعروف باسم “المدينة البيضاوية الزرقاء” سيغطي حوالي 6 أميال مربعة وسينتج الجيل الجديد من الشاحنات والبطاريات المتقدمة اعتبارا من 2025.

وسيوفر المصنع العملاق الذي تقدر استثماراته بنحو 5.6 مليار دولار حوالي 6000 وظيفة جديدة.