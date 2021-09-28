إيجي تريند تحدد القيمة العادلة لسهم إميرالد للتطوير عند 1.28 جنيه

رنا ممدوح _ وافق مجلس إدارة شركة المصريين للإسكان والتعمير في جلسته المنعقدة أمس على اعتماد دراسة القيمة العادلة لسهم شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات والمعدة من المستشار المالي المستقل إيجي تريند للاستشارات المالية.

وأفادت الشركة في بيان للبورصة، أن القيمة العادلة لسهم إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات بلغت 1.28 جنيه للسهم الواحد.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلنت أمس إنها ليس لديها ما يمنع من نشر نشرة طرح أسهم شركة إميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، لبيع 45 مليون سهم ويمثل نسبة 10.59% من أسهم رأسمال الشركة بسعر محدد يبلغ 1.28 جنيه للسهم عن طريق الطرح.

وتضمنت قرارات المجلس الموافقة على اعتماد تقرير مراقب الحسابات ( حسن بسيونى البشه- مكتب وحيد عبد الغفار وشركاه – بيكر تللي) على تلك الدراسة.

ولفتت إلى أن تلك الدراسة جاءت وفقا لقرار الجمعية العامة العادية للشركة باجتماعها المنعقد نهاية مارس 2020 بالموافقة على بيع 45 مليون سهم من أسهم إميرالد للتطوير بمناسبة قيد أسهمها في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة ، وتفويض رئيس مجلس الإدارة في تحديد سعر البيع وتوقيت التنفيذ.