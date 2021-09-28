عمومية هيرميس توافق على زيادة رأس المال لإصدار أسهم نظام الإثابة والتحفيز

رنا ممدوح _ وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المالية هيرميس القابضة المنعقدة اليوم، على زيادة رأس المال المصدر بالقيمة الاسمية من 4.611.709 مليار جنيه إلى 4.865.353 مليار جنيه، موزعة على عدد 50.728 مليون سهم، قيمة كل سهم 5 جنيهات.

وأوضحت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن الزيادة بغرض إصدار أسهم نظام إثابة وتحفيز العاملين والمديرين وأعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين للمجموعة المالية هيرميس القابضة وشركاتها التابعة.

وأشارت إلى ان الزيادة تمول من احتياطي خاص علاوة إصدار وفقا للقوائم المالية في 30 يونيو الماضي.

وتضمنت قرارات العمومية الموافقة على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة في ضوء زيادة رأس المال.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافقت في نهاية أغسطس الماضي على نشر تقرير الإفصاح المعد وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية والخاص بزيادة رأس المال المصدر للمجموعة المالية هيرميس القابضة بقيمة 253.644 مليون جنيه.