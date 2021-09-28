أسماك تعتزم رفع حصتها في بورتو جروب لأكثر من 25%

رنا ممدوح _ أعلنت مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب، عن الخطة الاستثمارية المستقبلية لشركة أسماك المساهمة والتي تستحوذ على حصة بنسبة 15.03% من رأسمال المجموعة، طبقا للمادة 29 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية.

وأفادت المجموعة في بيان للبورصة اليوم، أن الخطة المستقبلية لشركة أسماك هو الاستحواذ على نسبة تتجاوز 25% وحتى أقل من ثلث رأسمال بورتو القابضة.

وأوضحت أهداف شركة أسماك هو زيادة عدد ممثليها بمجلس إدارة بورتو جروب وذلك تدعيما لموقفها والمشاركة في صناعة واتخاذ القرارات اللازمة لما يلي : –

– اقتراح تغيير اسم الشركة وبعض اغراضها تماشيا مع المستجدات الحديثة في المجالات الاقتصادية الحديثة.

– زيادة قاعدة العملاء عن طريق تقديم خدمات جديدة وتطوير الخدمات المقدمة حاليا وإتاحة هذه الخدمات بصورة أفضل.

– اقتراح زيادة رأسمال المجموعة لتدعيم موقفها المالي وزيادة قدرتها على اختراق أسواق ومجالات جديدة

– تقديم حلول خدمات مبتكرة وجديدة تلبي احتياجات العملاء الحاليين والمستهدفين.

وحددت أسماك وسيلة الاستحواذ عن طريق شراء أسهم بورتو القابضة من السوق المفتوح مع الالتزام بالإفصاحات المطلوبة من الجهات الرقابية، وقد يتطلب الأمر تقديم عرض شراء إجباري في حالة تجاوز ثلث رأسمال الشركة المستهدفة.

وفيما يخص الموارد المالية لعملية الاستحواذ، تعتمد على مصادر التمويل الذاتية لرجل الأعمال الليبي والمقيم بدولة الإمارات وشركته المملوكة له بنسبة 100% ( أسماك) عبد السلام مسعود عبد الكريم.