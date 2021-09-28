مؤشر البورصة الرئيسي يتراجع 0.19% مستهل التعاملات بضغط من مبيعات المصريين

رنا ممدوح _ تراجع مؤشر البورصة الرئيسي في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.19%، ليتداول عند مستوى 10476 نقطة.

وصعد كلا من EGX70 و EGX100 متساويا الأوزان بنسبة 0.12% و 0.03% على الترتيب.

وسجلت تداولات البورصة 41.966 مليون جنيه على 113 شركة من خلال 1.905 ألف عملية.

وارتفعت الأسعار السوقية لأسهم 12 شركة مقابل تراجع 9 شركات بينما لم تتغير أسعار 92.

وسيطر الاتجاه البيعي على تعاملات المستثمرين المصريين وسجلوا صافي بقيمة 2.007 مليون جنيه، بضغط من الأفراد التي حققت صافي بيع بقيمة 2.851 مليون جنيه، مقابل 844.440 ألف جنيه صافي شراء من المؤسسات.

واتجهت تعاملات المستثمرين العرب نحو الشراء محققين صافي بقيمة 1.749 مليون جنيه، منها 1.652 مليون جنيه للمؤسسات، و97.454 ألف جنيه للأفراد.

وسجلت تعاملات المؤسسات الأجنبية صافي شراء بقيمة 257.603 ألف جنيه وسط غياب لنشاط الأفراد.

الأسهم الأكثر ارتفاعا

الشركة سعر الفتح / جنيه سعر الإغلاق / جنيه نسبة التغير % مجموعة بورتو القابضة – بورتو جروب 0.578 0.606 4.84 الدلتا للسكر 15.08 15.44 2.39 بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية 5.51 5.64 2.36 العبوات الطبية 0.549 0.561 2.19 شارم دريمز للاستثمار السياحي 11.58 11.81 1.99

الأسهم الأكثر انخفاضا