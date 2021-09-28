بروتوكول تعاون بين القابضة للنقل وإي فاينانس للربط والتحصيل الإلكتروني

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شهد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة للوزارة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس)، إحدى شركات مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية.
وقع البروتوكول كلا من اللواء صلاح الدين حلمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري، والمهندس حسام الجولي العضو المنتدب لشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (إي فاينانس).
ويأتي هذا البروتوكول في إطار خطة الدولة نحو تفعيل وإعمال أحكام مشروع الدفع والتحصيل الإلكتروني.
وانطلاقا من رغبة الشركة القابضة للنقل البحري والبري في تطوير الخدمات التي يتم تقديمها للمواطنين والمستثمرين المتعاملين معها أو مع شركاتها التابعة، اتفق الطرفان على بحث إمكانية الربط والتحصيل الإلكتروني لصالح الشركة القابضة للنقل وشركاتها التابعة.
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