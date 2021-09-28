مال وأعمال

معنويات المستهلكين في ألمانيا ترتفع مع اقتراب أكتوبر

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_ أظهر مسح اليوم الثلاثاء ارتفاع معنويات المستهلكين في ألمانيا على غير المتوقع مع اقتراب أكتوبر، لتبلغ أعلى مستوى لها في عام ونصف العام، وذلك في مؤشر على أن الأسر تواصل دعم التعافي في أكبر اقتصاد في أوروبا.

وقال معهد جي.إف.كيه إن مؤشر ثقة المستهلكين، والذي يستند إلى مسح شمل حوالي ألفي ألماني، ارتفع إلى 0.3 نقطة لشهر أكتوبر من قراءة معدلة عند سالب 1.1 نقطة في الشهر السابق.

تأتي القراءة مقارنة مع توقعات “” عند سالب 1.6.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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