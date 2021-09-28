منصة Hotdesk لإتاحة أماكن العمل تجمع تمويل تأسيسي بقيمة مليون دولار في جولة بقيادة Virtuzone

محمد مصطفى _ نجحت منصة Hotdesk الإلكترونية، المختصة باكتشاف أماكن العمل الشاغرة لدى الشركات وحجزها للمستخدمين الراغبين عن بعد، في جمع تمويل تأسيسي بقيمة مليون دولار أمريكي بجولة بقيادة شركة Virtuzone المختصة بالاستثمار في الشركات الناشئة، وبمشاركة مستثمرين مصريين أبرزهم يوسف سالم المدير المالي والإداري لشركة سويفل للنقل التشاركي.

وتتيح المنصة التي يقع مقرها الرئيسي فى دبي ومقر العمليات بالقاهرة، ويرأسها المؤسس والمدير التنفيذي، محمد خالد، خدمات حجز المكاتب الشاغرة لدى الشركات، وغرف الاجتماعات، والمكاتب الخاصة والفندقية، بالساعة أو اليوم أو الشهر أو السنة، لكل المستخدمين الراغبين.

وترتكز استراتيجية المنصة على إتاحة الفرصة للشركات التي لديها مساحات عمل غير مستغلة بالكامل على تأجيرها وتحقيق إيرادات مالية إضافية.

مجموعة استثمارات الزياني ويوسف سالم المدير المالي والإداري لسويفل والإماراتي خالد الفهيم أبرز المشاركين

شاركت في الجولة التمويلية مجموعة استثمارات الزياني، العاملة في مجال السيارات والعقارات في أوروبا الغربية وأمريكا الشمالية، من خلال ذراعها شركة Zayani Venture Capital، كما شارك المستثمر الإماراتي خالد الفهيم، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة أبو ظبي، وعضو مجلس إدارة Black Lane ببرلين.

وتستهدف الشركة كمرحلة أولى الانتشار في أسواق مصر والإمارات وإسبانيا.

يشار إلى أن منصة Hotdesk لا تملك أصولًا، سواء أماكن مملوكة أو مستأجرة، إذ تعمل على جمع العقارات التجارية الفارغة على منصة واحدة، لمساعدة الشركات الناشئة على إيجاد أماكن عمل بأسعار مناسبة.

وحققت الشركة في الإنطلاق التجريبي إجمالي حجوزات بلغ 100 ألف دولار أمريكي، بنحو 10 آلاف ساعة حجز، لأكثر من 1.5 ألف مستخدم، وما يزيد على 3000 غرفة ومنطقة من أكثر من 300 مضيف في 55 مدينة في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.