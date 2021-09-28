باركليز يرفع توقعات أسعار النفط في 2022 بسبب نقص محتمل في المعروض

– رفع باركليز اليوم الثلاثاء توقعات أسعار النفط في 2022، عازيا ذلك إلى أن استمرار انتعاش الطلب من شأنه توسيع الفجوة مع النقص “المستمر” في المعروض.

جولدمان ساكس يرفع توقعات أسعار النفط إلى 90 دولارا للبرميل مع تعافي الطلب

ورفع البنك توقعاته لسعر خام برنت تسعة دولارات إلى 77 دولارا للبرميل، وهو ما يعود لأسباب منها تراجع الثقة في إحياء الاتفاق النووي بين الولايات المتحدة وإيران.

ودفعت توقعات نقص المعروض مع ارتفاع أسعار الفحم والغاز أسعار النفط للزيادة في ست جلسات متتالية حتى اليوم، فزاد سعر العقود الآجلة لبرنت عن 80 دولارا للبرميل، وارتفع سعر الخام الأمريكي إلى نحو 76 دولارا للبرميل.

وقال باركليز في مذكرة “تخفيف أوبك+ لقيود الإنتاج لن يسد الفجوة في إمدادات النفط على الأقل في الربع الأول من 2022، إذ من المرجح أن يظل انتعاش الطلب أقوى من ذلك فيما يرجع لأسباب منها عدم قدرة الطاقة الإنتاجية المحدودة لدى بعض المنتجين بالمجموعة على زيادة الإنتاج”.

اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة أوبك+، هذا الشهر على التمسك بقرارها المتخذ في يوليو تموز بالتخفيف التدريجي لقيود غير مسبوقة على الإنتاج.

كما توقع مورجان ستانلي استمرار نقص المعروض خلال 2022 وأشارت توقعاته إلى أن يبلغ سعر برنت 85 دولارا للبرميل في أعلى تصوراته.