المصرف المتحد يفتتح فرعا جديدا بالدقهلية ليصل بشبكته الجغرافية إلى 68 فرعا

إسلام فضل _ افتتح المصرف المتحد اليوم الفرع 68 بمحافظة الدقهلية، مدينة المنصورة، وذلك في اطار استراتيجيته نحو التوسع المدروس في الخدمات البنكية لتحقيق الشمول المالي ونشر الثقافة المالية الرقمية للتحول الرقمي.

وقال فرج عبد الحميد، نائب رئيس المصرف المتحد، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، إن الفرع الجديد يعد الفرع 11 بمحافظة الدقهلية و68 علي مستوي الجمهورية. ويقع في شارع النصر بمدينة المنصورة وهو أحد أهم المحاور الرئيسية بالمدينة.

وأوضح أن الفرع الجديد يتيح لعملاءه كامل الخدمات البنكية المتميزة والتي تلبي احتياجاتهم من بطاقات ائتمانية وبطاقات مدفوعة مقدما وبطاقات ميزة الوطنية، كذلك حزمة من الشهادات والاوعية الادخارية سواء المتوافقة مع احكام الشريعة او التقليدية ذات العوائد المتميزة.

أضاف أن الفرع يقدم باقة من التمويلات الشخصية والتمويل التعليمي. كذلك تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وايضا الشركات الناشئة ورواد الاعمال.

وذكر أن المصرف المتحد يقدم من خلال فرع النصر الجديد بمدينة المنصورة برامج التمويل العقاري بمختلف فئات اسكان محدودي ومتوسطي الدخل وأيضا الإسكان الفاخر في المجتمعات العمرانية الجديدة بتمويلات تصل إلى 30 سنة وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري.

ونوه أن الفرع الجديد يقدم لعملاءه باقة الخدمات الرقمية “بنكك علي الخط” للموبيل البنكي والإنترنت البنكي ومحفظة UB الرقمية والذين يعملون علي مدار الساعة 7 ايام في الأسبوع، فضلا عن حزمة البرامج والتقنيات الحديثة والتي تؤهل العميل من سداد كافة التزاماته الحكومية دون عناء وتوفر وقته وجهده.