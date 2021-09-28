الجمعية للتكنولوجيا المالية توقع شراكة مع تطبيق لاكي لشراء السلع عبر منصات التسوق

إسلام فضل _ أعلنت شركة الجمعية للتكنولوجيا المالية، عن إبرام شراكة جديدة مع تطبيق لاكي- Lucky، لإتاحة خدمات من شأنھا تعزيز فكرة الجمعیة الإلكترونیة، بما يضمن إتاحة تجربة تسوق يتيسر من خلالها شراء السلع بمختلف أنواعها عبر منصات التسوق وشركاء تطبيق لاكي.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن تلك الشراكة مع تطبيق لاكي تسهم أيضاً في تخفيف العبء الاقتصادي عن كاهل المواطنين بتنويع نظم الدفع وفقاً لاحتياجات المستهلك.

كما تتيح “الجمعية” لعملائھا إمكانية شراء المنتجات باستخدام قبض الجمعیة من المتاجر والتوكيلات الشھیرة بمصر لدى أكثر من 10 آلاف تاجر بالشراكة مع “لاكي – Lucky”.

وقام بتوقيع اتفاقية الشراكة – مع تطبيق لاكي – أحمد محمود عابدين مؤسس شركة الجمعية والرئيس التنفيذي، بالإضافة إلى أيمن عيسوي، الشريك المؤسس والمدير العام لتطبيق لاكي.

وقال أحمد عابدين، الرئيس التنفيذي لشركة “الجمعية”، إن التعاون مع “لاكي – Lucky” خطوة جديدة تدعم استراتیجیتنا لتقدیم خدمات مالیة سھلة وفریدة من نوعھا، حيث أن 65% من عملائنا يتطلعون إلى القيام بشراء العديد من المنتجات، وفي إطار ھذا التعاون مع فإننا نقدم لعملائنا فرصة شراء احتیاجاتھم، بوسائل دفع سھلة ویسیرة لمعظم متطلباتھم من خلال أكثر من 10 آلاف تاجر.

ومن جانبه أكّد أيمن عيسوي، الشريك المؤسس والمدير العام لتطبيق لاكي، على أهمية التعاون مع شريك قوي كشركة “الجمعية” للخدمات المالية.

وأشار إلى أن تقسيط تكلفة السلع تساعد على تقليل الفجوة بين دخل المواطنين واحتياجاتهم، إذ تيسّر تنظيم المدفوعات، لا سيما بالتزامن مع تأثير أزمة كورونا على القطاعات المختلفة.