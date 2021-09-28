سوق الأسهم السعودية تصعد للجلسة الثالثة على التوالي وأرامكو يقفز 3.6%

وكالات _ أنهت سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الثلاثاء في المنطقة الخضراء وللجلسة الثالثة على التوالي، وسط مكاسب واسعة لسهم أرامكو السعودية والتي تزامنت مع تسجيل أسعار النفط أعلى مستوياتها منذ أكتوبر 2018.

وأغلق المؤشر العام عند مستوى 11382 نقطة، بعد تسجيله مكاسب 13 نقطة أو ما يعادل 0.12 في المائة، فيما بلغت السيولة المتداولة 8.9 مليار ريال والتي تركزت على أسهم أرامكو وسابك وكذلك كيان، وتأتي السيولة عبر تداول 263.2 مليون سهم، في حين بلغت الصفقات المنفذة نحو 341.1 ألف صفقة.

ويأتي ارتفاع السوق اليوم بدعم من صعود أسهم أرامكو السعودية 3.6% كأكبر مكاسب يومية في عام ونصف العام، مسجلا اعلى إغلاق منذ سبتمبر 2020 عند 36.35 ريالا للسهم.

كذلك واصل سهم سابك مكاسبه وللجلسة الثالثة على التوالي ليرتفع خلال تعاملات اليوم بنحو 0.6 في المائة مسجلا أعلى إغلاق منذ أكتوبر 2018.

وتراجعت أسهم “اس تي سي” 1.6%، ليواصل السهم تراجعه وللجلسة الخامسة على التوالي، أيضا تراجع سهم المجموعة السعودية بنحو 3.5% في المائة بعد موافقة مجلس إدارة الشركة على بدء المناقشات مع بتروكيم لدراسة الجدوى الاقتصادية بخصوص دمج أعمال الشركتين.

إلى ذلك، صعدت أسهم 49 شركة خلال جلسة اليوم، تصدرها سهم “ام آي اس” المرتفع 3.75 في المائة، تلاه “أرامكو السعودية” ثم وحدات الأهلي ريت1 وبنحو 3.1%.

في المقابل، تراجعت أسهم 143 شركة، تصدرها سهم المجموعة السعودية، تلاه نماء للبتروكيماويات والمتراجعة 3.15 في المائة.

كذلك تراجعت أسهم الشرقية للتنمية وصادرات والوطنية للتأمين وكذلك باتك بأكثر من 2.5 في المائة لكل منهما.