بنك saib: المركزي يوافق على تعيين محمد أحمد عضوا غير تنفيذيا بمجلس الإدارة

رنا ممدوح _ أعلن بنك الشركة المصرفية العربية الدولية Saib، عن استلامه خطاب بموافقة البنك المركزي المصري المصري على تعيين محمد أحمد محمد يوسف عضوا غير تنفيذيا بمجلس إدارة البنك. وأفاد البنك في بيان للبورصة اليوم، أن محمد أحمد هو ممثلا لحصة شركة المقاولون العرب للاستثمارات.

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