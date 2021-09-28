شركة تنمية الريف المصري توقع برتوكول تعاون مع شبكة بشاير

وقَّع اللواء مهندس عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، ودرة فيعاني، رئيس مجلس أمناء “مؤسسة اقتصاد المعرفة لتنمية المجتمع المحلي” و”منصة بشاير”، مذكرة تفاهم، تهدف إلى التعاون من أجل تنفيذ برامج مشتركة لخدمة صغار المزارعين والمستثمرين من المنتفعين بأراضي المشروع القومي المليون ونصف المليون فدان.

ويستهدف أيضا الترويج لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مختلف قطاعات الزراعة والتصنيع الزراعى، بهدف ضمان زراعة نظيفة وآمنة، وبناء الوعى للممارسات الزراعية الجيدة، والاستخدام الأمثل للمبيدات بما يتوافق مع الاشتراطات الواجب توافرها فى المحاصيل المنتجة للتصدير وشروط الهيئة القومية لسلامة الغذاء ومع القرارات والقوانين بهذا الشأن.

وأكد اللواء مهندس أركان حرب عمرو عبد الوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصري الجديد، أن البروتوكول يأتى من منطلق حرص الشركة على التواءم مع لغة العصر، وسعيها الدائم، وفق رؤيتها الجديدة، نحو تنويع قنوات التواصل مع عملائها من المنتفعين بأراضى المشروع القومى ال ١.٥ مليون فدان، لخدمة الجادين ودعمهم من أجل تحقيق أقصى معدلات النجاح المستهدفة.

وأضاف عبد الوهاب، أن شركة تنمية الريف المصري الجديد تسعى من خلال ذلك للوصول بالمعلومة الصحيحة إلى جميع المنتفعين بمعاونة “شبكة بشاير”، وعبر استخدام أحدث المنصات والتقنيات والوسائل التكنولوجية المتبعة عالمياً، بهدف تقديم آليات سريعة وعصرية للمزارعين، تسهم فى خدمة منتجاتهم، وضمان جودتها وتسهيل تسويقها عالمياً.

هذا، وبموجب هذا الاتفاق، يتم التعاون المشترك فيما بين “شركة تنمية الريف المصري الجديد” و”مؤسسة اقتصاد المعرفة لتنمية المجتمع المحلى/ منصة بشاير” نحو تسجيل الشركات والمزارعين العاملين فى مختلف مناطق وأراضي “شركة تنمية الريف” على شبكات الإرشاد والتسويق الزراعي لدى “منصة بشاير”، وذلك بهدف الاستفادة من خدماتها.

ويشمل أيضا تسويق منتجات المشروعات الصغيرة التى تعمل تحت مظلة “شركة تنمية الريف المصري الجديد” من خلال التواصل والتعاقد المباشر مع كل من المصدرين والمصانع والموردين وسلاسل التجزئة عبر “سوق بشاير أونلاين”.

وسوف تقوم مؤسسة اقتصاد المعرفة لتنمية المجتمع المحلي، بتوفير الإرشاد وتنبؤات المناخ والمشورة الفنية وكافة المعلومات اللازمة عن السوق، وتقديمها للمجتمعات الجديدة التى تقام تحت مظلة شركة تنمية الريف المصري ومشروع المليون ونصف المليون فدان، وذلك فى مجال الإرشاد الزراعي الرقمي والممارسات الجيدة، وكذا كافة معاملات ما قبل وما بعد الحصاد التى يتم تنفيذها، مثل “دليل المبيدات” و”النوتة دفتر المزارع”، بما يستهدف الوصول إلى منتجات ذات جودة عالية، وتحقيق إنتاج مميز يتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء وإمكانية التصدير عن طريق خدمة “إسأل خبير”.

كما تقوم “منصة بشاير”، بموجب هذا الاتفاق، بالتواصل المباشر مع شركات مستلزمات الإنتاج والمبيدات، من خلال “سوق بشاير” الذى يعمل عبر الهاتف المحمول.

وقد تم الاتفاق كذلك بين الطرفين على التعاون فى إعداد برامج متخصصة لصغار المزارعين أصحاب المشروعات الصغيرة تختص بمحاصيل محددة للزراعة فى الأراضى، ودراسة وتنفيذ برامج دعم سلاسل قيمة متخصصة بين المصدرين وصغار المزارعين تعنى بمحاصيل محددة يتم الإتفاق عليها.

ومدة سريان هذا الاتفاق عام واحد يبدأ من تاريخ توقيعه، ويجوز تجديده بناءا على رغبة الطرفين.