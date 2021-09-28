الاتحاد الأوروبي يقر تمويلا بقيمة 5.4 مليار يورو لدوله الأكثر تضررا جراء بريكست

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وكالات _ وافقت حكومات الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي الثلاثاء على تقديم تمويل طارئ قدره 5.4 مليار يورو (6.3 مليار دولار) للدول الأعضاء المتضررة من التداعيات الاقتصادية لبريكست، على أن يخصص القسم الأكبر من المبلغ لإيرلندا وفرنسا.
وستحصل إيرلندا، الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تتشارك حدودا برية مع بريطانيا، على 1.1 مليار يورو من الصندوق لمساعدتها في التعويض عن معظم الأضرار التي لحقت بها جراء بريكست.
أما فرنسا، فستحصل على 735 مليون يورو، يخصص القسم الأكبر منها لقطاع صيد السمك، علما أن قدرتها على الوصول إلى مياه المملكة المتحدة تقلّصت بنسبة 25 في المائة بموجب بنود اتفاق الانفصال.
وتوصلت لندن وبروكسل في اللحظة الأخيرة في 24 ديسمبر إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست يضمن عدم فرض رسوم جمركية على معظم البضائع بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.
لكن القواعد الجمركية الجديدة زادت التكاليف والبيروقراطية بالنسبة للشركات من الجانبين.
كذلك أدخلت الحكومة البريطانية برامج دعم لشركات المملكة المتحدة المتأثرة بتداعيات بريكست.
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